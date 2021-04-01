Локдаун. Стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин

Із початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину

Більшість громадян України підтримують запровадження жорсткого карантину у разі суттєвого зростання захворюваності на коронавірус. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 26-28 березня 2021 року.

«63% підтримують запровадження «жорсткого» карантину якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 34% – протилежної думки», – йдеться в повідомленні групи «Рейтинг».

Зазначається, що з початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину.

61% опитаних очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження жорсткого карантину, 37% – мають протилежну думку.

Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.

Згідно з результатами опитування, 58% громадян України часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 12% – рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Проте, зі зростанням рівня захворюваності інтерес до цієї інформації збільшився. Частіше інших відслідковують такі новини люди старшого віку та жінки.

Як повідомлялося, за минулу добу, 31 березня, в Україні виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт, що є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

При цьому, з початку кампанії з вакцинації щеплено лише 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві людини.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Наразі в «червоній» зоні перебуває 11 регіонів.

Жорстскі обмеження вводяться у Києві, починаючи з понеділка, 5 квітня.