Свіжі рейтинги: до парламенту проходять лише чотири партії
Соціологи дослідили, які політсили можуть пройти до парламенту
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На межі проходження в Раду партія «Сила і честь»
Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, то виборчий бар’єр подолали б лише чотири політичні сили. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Так, згідно з даними дослідження, найбільшу підтримку виборців отримали:
- партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме),
- партія «Європейська солідарність». За неї готові віддати свій голос відповідно 13% і 20% опитаних,
- партія «Опозиційна платформа – За життя» – 13% і 18%,
- ВО «Батьківщина» – 7% і 9%.
На межі проходження в Раду партія «Сила і честь» – відповідно 4% і 5%.
Решта партій не долають п’ятивідсотковий бар’єр:
- партія «Голос» – 3% і 3%,
- ВО «Свобода» – 2,5% і 3%,
- партія «Українська стратегія Гройсмана» – 2% і 3%,
- Радикальна партія Олега Ляшка – 2% і 2%,
- «Партія Шарія» – 1% і 2%,
- партія «Громадянська позиція» – 1% і 1%,
- партія «Опозиційний блок» – 1% і 1%,
- партія «Удар Віталія Кличка» – 1% і 1%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.
Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.