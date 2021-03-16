Свіжі рейтинги: до парламенту проходять лише чотири партії

Соціологи дослідили, які політсили можуть пройти до парламенту

На межі проходження в Раду партія «Сила і честь»

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, то виборчий бар’єр подолали б лише чотири політичні сили. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, згідно з даними дослідження, найбільшу підтримку виборців отримали:

партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме),

партія «Європейська солідарність». За неї готові віддати свій голос відповідно 13% і 20% опитаних,

партія «Опозиційна платформа – За життя» – 13% і 18%,

ВО «Батьківщина» – 7% і 9%.

На межі проходження в Раду партія «Сила і честь» – відповідно 4% і 5%.

Решта партій не долають п’ятивідсотковий бар’єр:

партія «Голос» – 3% і 3%,

ВО «Свобода» – 2,5% і 3%,

партія «Українська стратегія Гройсмана» – 2% і 3%,

Радикальна партія Олега Ляшка – 2% і 2%,

«Партія Шарія» – 1% і 2%,

партія «Громадянська позиція» – 1% і 1%,

партія «Опозиційний блок» – 1% і 1%,

партія «Удар Віталія Кличка» – 1% і 1%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.