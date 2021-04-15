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    Кожен п’ятий українець не дивиться новини на телебаченні (опитування)

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    Телебачення поступово втрачає позиції на користь так званих &laquo;нових медіа&raquo; - Кожен п’ятий українець не дивиться новини на телебаченні (опитування)
    Телебачення поступово втрачає позиції на користь так званих «нових медіа»
    Фото з відкритих джерел

    3,9% українців вважають, що не можна забороняти роботу жодного з телеканалів

    Понад п’ята частина (22,7%) опитаних громадян України не дивляться на телебаченні новини та суспільно-політичні програми. Такі результати соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у березні 2021 року.

    Відповідаючи на запитання щодо заборони телеканалів, 12,3% респондентів сказали, що підтримали би заборону телеканалу «Наш», 9,8 % – «5 каналу», 7,1 % – «України 24», 7% – «Першого незалежного», 6,7% – «Прямого».

    Водночас 23,9% українців сказали, що не можна забороняти роботу жодного з телеканалів. Не визначились із відповіддю на запитання 40,7% респондентів.

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    Кожен п’ятий українець не дивиться новини на телебаченні (опитування)
    Кожен п’ятий українець не дивиться новини на телебаченні (опитування)
    Кожен п’ятий українець не дивиться новини на телебаченні (опитування)

    Дослідження свідчать про те, що телебачення поступово втрачає позиції на користь так званих «нових медіа». І це місце поступово займають нові формати – інтернет-мовлення, дискусії в соціальних мережах тощо.

    Дослідження відбувалося 20-21 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Було опитано 1 200 респондентів із усієї України за виключенням окупованих регіонів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

    Нагадаємо, більшість українських загальнонаціональних каналів дотримуються квоти української мови. На 100% українською мовлять телеканали «UA: Перший», «UA: Культура», 5 канал, К2, «Еспресо», «Індиго TV», М1, «Рада», Xsport, «Піксель», «ПлюсПлюс» та Zoom. Водночас найнижчий показник регулятор зафіксував у телеканалу «Україна» – 75%.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов просить журналістів виважено й максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ. Він закликав не піддаватися на провокації й не підігрувати дезінформаційним кампаніям.

    Теги: ЗМІ телебачення соцопитування українці журналіст
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