Кожен п’ятий українець не дивиться новини на телебаченні (опитування)

Телебачення поступово втрачає позиції на користь так званих «нових медіа»

Телебачення поступово втрачає позиції на користь так званих «нових медіа»

3,9% українців вважають, що не можна забороняти роботу жодного з телеканалів

Понад п’ята частина (22,7%) опитаних громадян України не дивляться на телебаченні новини та суспільно-політичні програми. Такі результати соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у березні 2021 року.

Відповідаючи на запитання щодо заборони телеканалів, 12,3% респондентів сказали, що підтримали би заборону телеканалу «Наш», 9,8 % – «5 каналу», 7,1 % – «України 24», 7% – «Першого незалежного», 6,7% – «Прямого».

Водночас 23,9% українців сказали, що не можна забороняти роботу жодного з телеканалів. Не визначились із відповіддю на запитання 40,7% респондентів.

Дослідження свідчать про те, що телебачення поступово втрачає позиції на користь так званих «нових медіа». І це місце поступово займають нові формати – інтернет-мовлення, дискусії в соціальних мережах тощо.

Дослідження відбувалося 20-21 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Було опитано 1 200 респондентів із усієї України за виключенням окупованих регіонів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, більшість українських загальнонаціональних каналів дотримуються квоти української мови. На 100% українською мовлять телеканали «UA: Перший», «UA: Культура», 5 канал, К2, «Еспресо», «Індиго TV», М1, «Рада», Xsport, «Піксель», «ПлюсПлюс» та Zoom. Водночас найнижчий показник регулятор зафіксував у телеканалу «Україна» – 75%.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов просить журналістів виважено й максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ. Він закликав не піддаватися на провокації й не підігрувати дезінформаційним кампаніям.