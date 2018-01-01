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    Свято Водохреща: на станції «Гідропарк» відкриють додатковий вхід

    Для покращення обслуговування пасажирів
    Під час святкування Водохреща для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. Про це інформують в КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком». Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 –
    • Сьогодні, 07:12
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    Станція &laquo;Гідропарк&raquo;
    Фото: tov-tob.livejournal.com
    Станція «Гідропарк»

    Для покращення обслуговування пасажирів

    Під час святкування Водохреща для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

    Про це інформують в КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком».

    Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 – у звичайному режимі.

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    Поради тим, хто в цьому році вперше вирішив пірнути в ополонку на Водохреща:

    Візьміть із собою термос із гарячим напоєм. Перед тим як пірнути, викладіть теплий одяг, ковдру і полотенце, щоб як вийдете з води — могли одразу витертись, одягнутись та зігрітись. Радять також готуватись до цього дня, приймаючи зранку контрастний душ, аби звикнути до холодної води і загартуватись. Без цього — завдання може виявитись важчим, ніж ви уявляли.

    Не пірнайте наодинці, без нагляду. Краще мати поряд людину, яка зможе вам допомогти у непередбачуваній ситуації. Перед тим як заходити в воду, слід зробити енергійну розминку. А занурення повинне тривати не більше декількох секунд.

    Детальніше читайте у матеріалі: 19 січня – Водохреща або Йордан: звичаї, прикмети, заборони

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