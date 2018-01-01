Свято Водохреща: на станції «Гідропарк» відкриють додатковий вхід
- Сьогодні, 07:12
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Для покращення обслуговування пасажирів
Під час святкування Водохреща для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.
Про це інформують в КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком».
Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 – у звичайному режимі.
Поради тим, хто в цьому році вперше вирішив пірнути в ополонку на Водохреща:
Візьміть із собою термос із гарячим напоєм. Перед тим як пірнути, викладіть теплий одяг, ковдру і полотенце, щоб як вийдете з води — могли одразу витертись, одягнутись та зігрітись. Радять також готуватись до цього дня, приймаючи зранку контрастний душ, аби звикнути до холодної води і загартуватись. Без цього — завдання може виявитись важчим, ніж ви уявляли.
Не пірнайте наодинці, без нагляду. Краще мати поряд людину, яка зможе вам допомогти у непередбачуваній ситуації. Перед тим як заходити в воду, слід зробити енергійну розминку. А занурення повинне тривати не більше декількох секунд.
Детальніше читайте у матеріалі: 19 січня – Водохреща або Йордан: звичаї, прикмети, заборони