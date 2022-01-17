Таксі на швидкості збило людину на переході в Києві
Пішохід у важкому стані госпіталізований
«Болт» збив людину на пішохідному переході, на перехресті Лифаря і Бальзака (Троєщина)», – йдеться у повідомленні.
Збитий чоловік отримав важкі травми. Негайно прибулі на місце події медики почали надавати йому медичну допомогу прямо на асфальті.
«Потерпілий у важкому стані госпіталізували в лікарню»,– йдеться в повідомленні.
Про стан водія служби таксі не повідомляють.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, у неділю ввечері, о 22:10 у Полтавській області в місті Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення із газовою ємністю на території АЗС Мотто із подальшим горінням ємності і мікроавтобуса.