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    Таксі на швидкості збило людину на переході в Києві

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    Таксі на швидкості збило людину на переході в Києві

    Пішохід у важкому стані госпіталізований

    Увечері 16 січня в Деснянському районі Києва водій таксі збив людину на регульованому пішохідному переході. Про це повідомляєTelegram-канал «Київ Info».

    «Болт» збив людину на пішохідному переході, на перехресті Лифаря і Бальзака (Троєщина)», – йдеться у повідомленні.

    Збитий чоловік отримав важкі травми. Негайно прибулі на місце події медики почали надавати йому медичну допомогу прямо на асфальті.

    «Потерпілий у важкому стані госпіталізували в лікарню»,– йдеться в повідомленні.

    Про стан водія служби таксі не повідомляють.

    Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.

    Нагадаємо, у неділю ввечері, о 22:10 у Полтавській області в місті Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення із газовою ємністю на території АЗС Мотто із подальшим горінням ємності і мікроавтобуса.

    Теги: таксі ДТП Київ водій пішохід
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    Таксі на швидкості збило людину на переході в Києві