На Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа (фото, відео)

В результаті зіткнення мікроавтобус і газова ємність загорілися

У неділю ввечері, о 22:10 у Полтавській області в місті Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення із газовою ємністю на території АЗС Мотто із подальшим горінням ємності і мікроавтобуса. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 22.45 спостерігається відкрите горіння газового модуля (5 м.куб.) та мікроавтобуса. Загрози поширення пожежі на ємності з пальним автозаправкою немає.

Працюють водяні Стовбури для гасіння і захисту. Протипожежне водопостачання знаходиться в 350 м від місця пожежі.

Інформація уточнюється.

До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, на Одещині горів національний парк (відео).

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