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    На Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа (фото, відео)

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    Внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення з газовою ємністю - На Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа (фото, відео)
    Внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення з газовою ємністю
    фото: ДСНС

    В результаті зіткнення мікроавтобус і газова ємність загорілися

    У неділю ввечері, о 22:10 у Полтавській області в місті Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення із газовою ємністю на території АЗС Мотто із подальшим горінням ємності і мікроавтобуса. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Станом на 22.45 спостерігається відкрите горіння газового модуля (5 м.куб.) та мікроавтобуса. Загрози поширення пожежі на ємності з пальним автозаправкою немає.

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    На Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа (фото, відео)
    На Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа (фото, відео)
    На Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Працюють водяні Стовбури для гасіння і захисту. Протипожежне водопостачання знаходиться в 350 м від місця пожежі.

    Інформація уточнюється.

    До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, на Одещині горів національний парк (відео).

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    Теги: пожежа ДТП ДСНС АЗС Полтавщина Кременчук
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    На Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа (фото, відео)