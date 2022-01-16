На Полтавщині перекинулася автоцистерна з газом

Жертв та постраждалих внаслідок аварії немає

У Полтавській області на автошляху Р 60 «Кролевець – Пирятин» водій газовозу не впорався з керуванням та допустив перекидання автоцистерни на узбіччя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що аварія сталася поблизу с. Гиряві Ісківці Миргородського району близько 12 години. Жертв та постраждалих внаслідок аварії немає.

За інформацією рятувальників, витоку газу з цистерни не спостерігається, рух автодорогою не обмежувався.

«Для перекачки газу до місця події слідує газовоз. Від ДСНС для чергування залучено 5 осіб та 1 од. техніки«, - йдеться у повідомленні.