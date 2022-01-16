На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)

Під Вишгородом МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка

Матір дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали

Під Вишгородом сталась смертельна аварія між легковиком і вантажівкою, яка забрала життя 11-річної дівчинки. Про це розповіли у поліції Київської області.

За словами правоохоронців, ДТП сталась близько 17:45 у Вишгородській територіальній громаді.

За попередніми даними, 66-річний водій автомобіля Honda, який працює лікарем, здійснював виїзд на головну дорогу з котеджного містечка Міжріччя.

Вантажний автомобіль МАЗ рухався зі сторони міста Вишгород у напрямку села Хотянівка. Легковий автомобіль не надав перевагу у русі та зіткнувся з вантажівкою.

В результаті аварії водій легковика та його 11-річна донька отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Згодом дівчинка від отриманих травм померла. Матір дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали.

Наразі на місці події працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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