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    На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)

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    Під Вишгородом МАЗ в&rsquo;їхав у легковик &ndash; загинула 11-річна дівчинка - На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)
    Під Вишгородом МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка
    фото: Нацполіція

    Матір дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали

    Під Вишгородом сталась смертельна аварія між легковиком і вантажівкою, яка забрала життя 11-річної дівчинки. Про це розповілиу поліції Київської області.

    За словами правоохоронців, ДТП сталась близько 17:45 у Вишгородській територіальній громаді.

    За попередніми даними, 66-річний водій автомобіля Honda, який працює лікарем, здійснював виїзд на головну дорогу з котеджного містечка Міжріччя.

    Вантажний автомобіль МАЗ рухався зі сторони міста Вишгород у напрямку села Хотянівка. Легковий автомобіль не надав перевагу у русі та зіткнувся з вантажівкою.

    В результаті аварії водій легковика та його 11-річна донька отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Згодом дівчинка від отриманих травм померла. Матір дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали.

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    На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)
    На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)
    На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)
    На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)
    фото: Нацполіція

    Наразі на місці події працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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    Теги: ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль аварія
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    На Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото)