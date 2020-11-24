Таксист заявив у поліцію про неіснуючий розбійний напад

За неправдиве повідомлення чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі

До столичної поліції надійшло повідомлення про скоєння розбійного нападу на водія таксі поблизу станції метро «Нивки». На місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та наряди патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали потерпілого та розпочали пошуки нападника.

«У ході спілкування із заявником ми зрозуміли, що чоловік можливо надає нам неправдиву інформацію, оскільки плутається у показах. Нам він розповів про те, що пасажир порізав куртку, забрав гроші та втік. Однак у ході відпрацювання цієї версії ми встановили, що у вказаний час до потерпілого у салон автомобіля ніхто не сідав, а відтак він їхав без зупинок», - розповів начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

У подальшому оперативні працівники встановили, що чоловік через термінал відправив своїй знайомій гроші. Аби приховати даний факт від дружини, він вирішив зателефонувати до поліції та повідомити про скоєний відносно нього злочин.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років, - додав Леус.