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    Новини

    Під Києвом чоловік із ножем напав на продавчиню магазину (фото)

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    Поліція вилучила у чоловіка ніж - Під Києвом чоловік із ножем напав на продавчиню магазину (фото)
    Поліція вилучила у чоловіка ніж

    Поліція затримала раніше судимого жителя Донеччини за вчинення розбійного нападу

    Зухвалий зловмисник з ножем напав на продавчиню однієї з крамниць у місті Бровари, що під Києвом. Він заволодів грошима з каси магазину, мобільним телефоном та ювелірними прикрасами дівчини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області 

    Продавчиня встигла зателефонувати своєму знайомому, який почув у слухавці, що у магазині відбувається пограбування. Про це він відразу повідомив на спецлінію поліції «102».

    На місце події оперативно прибули наряд реагування патрульної поліції та екіпаж поліції охорони. Потерпіла надала прикмети нападника та поліцейські, не зволікаючи, розпочали невідкладні розшукові дії.

    За «гарячим слідом» правоохоронці затримали зловмисника, ним виявився раніше судимий 42-річний житель Донеччини. Він відмовився надавати будь-які пояснення своїх дій.

    Як речові докази поліцейські вилучили в нього ніж, гроші та сережки.

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    Під Києвом чоловік із ножем напав на продавчиню магазину (фото)
    Під Києвом чоловік із ножем напав на продавчиню магазину (фото)

    Наразі працівники поліції затримали чолов’ягу в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру. Найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування злочинець магазин
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