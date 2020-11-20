У столичному кафе двоє неповнолітніх побили й пограбували чоловіка (фото)

Неповнолітнім зловмисника загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі

Із вулиці Костянтинівської в Києві лікарі госпіталізували чоловіка з тілесними ушкодженнями у важкому стані. Про це вони повідомили на спецлінію 102. Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до події причетні раніше не судимі 16-річний та 17-річний мешканці Київської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що підлітки у приміщенні кафе познайомились з відвідувачем, з яким деякий час вживали спиртні напої.

«Під час спільного застілля один із фігурантів вдарив чоловіка у голову, після чого разом із товаришем змусив його віддати їм банківську карту та повідомити пін-код від неї. Після того, як потерпілий виконав вимогу, порушники не зупинились на цьому та побили його», - розповів старший слідчий Подільського управління поліції Богдан Злотенко.

Зловмисникам оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною четвертою статті 187 (Розбій поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування один із підозрюваних перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, іншому запобіжний захід суд обиратиме найближчим часом.

За скоєне фігурантам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.