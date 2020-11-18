У Києві чоловік із ножем напав на жінку з трирічною дитиною

Зловмисника затримали неподалік від місця вчинення злочину

Київська місцева прокуратура №7 спільно зі слідчими Подільського управління поліції в Києві повідомили про підозру чоловіку у вчиненні розбійного нападу на жінку з дитиною.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Напад було скоєно 16 листопада.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний побачив на вулиці жінку з трирічною дитиною, які повертались з магазину. Зловмисник підбіг до них та наніс удар рукою по голові спочатку жінці, а потім дитині, після чого почав вимагати у потерпілої гроші. З метою залякування нападник приставив до жінки ніж.

Усвідомлюючи небезпеку для себе та дитини, жінка почала чинити опір, якого не очікував нападник. Скориставшись його розгубленістю, потерпіла разом із сином втекли з місця події.

Зловмисника затримали неподалік від місця вчинення злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Ружинській у Шевченківському районі Києва було скоєно розбійний напад на дівчину. Чоловік під погрозою ножа забрав у потерпілої сумку і мобільний телефон. Вже через годину розбійника затримали неподалік від місця скоєння злочину.