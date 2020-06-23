Театр іде до тебе: артисти київської опери заспівали на Житньому ринку (фото, відео)



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Фото: КМДА

Артисти виконали фрагмент з опери Г. Доніцетті «Viva la mamma» в незвичній для такого жанру локації

Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва презентував новий проєкт «Якщо ти не ідеш у театр – театр приходить до тебе». Його ідея полягає в приверненні уваги до проблем культурної сфери в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією Covid-19.

Ролик демонструє, що «духовне харчування» не менш важливе, ніж фізичне, та закликає глядачів приходити до театрів, щойно з’явиться така можливість.

Артисти виконали фрагмент з опери Г. Доніцетті «Viva la mamma» в незвичній для такого жанру локації – на Житньому ринку. Спеціально для проєкту було створено сучасне аранжування музики Г. Доніцетті, а також змінено текст задля актуалізації дії до сучасних реалій.

«Ми щасливі з таких ініціатив. Завдяки подібним дистанційним івентам розумієш, що культура продовжує жити попри перепони, які стають на її шляху, а культурні діячі готові приймати існуючий стан речей і плідно працювати! «Карантин обов’язково закінчиться. Все буде добре!» – саме під таким гаслом ми очікуємо ще один сюрприз від Київської опери вже наприкінці червня», – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Вона також додала, що 27 червня Київська опера закриє 38-й театральний сезон концертною програмою зі свого балкону. Такий альтернативний формат вдало зарекомендував себе під час вітання киян із Днем міста.

Раніше в КМДА повідомили, що під час карантину продовжується реконструкція Київського театру оперети.

Як повідомлялося, українські театри під час карантину зазнають значні фінансові втрати, які вимірюються мільйонами гривень.

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