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    Культура

    В опері Барселони відбувся незвичний концерт: замість людей глядачами були… рослини

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    В опері Барселони провели концерт для рослин - В опері Барселони відбувся незвичний концерт: замість людей глядачами були… рослини
    В опері Барселони провели концерт для рослин

    Організатори концерту спонукають задуматися про те, в якій ситуації зараз опинилося людство

    Великий оперний театр «Ліцей» в Барселоні провів концерт для рослин. Саджанці посадили на крісла замість людей під час репетиції.

    Мета проекту – показати, як важливі глядачі для артистів, а також обміркувати ситуацію, в якій зараз опинилося людство.

    Після концерту рослини подарували медикам, які борються з Covid-19.

    Нагадаємо, досвід зарубіжних країн вказує на те, що  з приходом спеки активність вірусу не знижувалася. Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки.

    Група вчених, які досліджують коронавіруси, дійшла висновку, що в організмі людей, що перехворіли на атипову пневмонію в 2003 році, є антитіла до SARS-CoV-2.

    здоров'я музика театр мистецтво рослини концерт коронавірус
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