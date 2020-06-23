В опері Барселони відбувся незвичний концерт: замість людей глядачами були… рослини



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В опері Барселони провели концерт для рослин

Організатори концерту спонукають задуматися про те, в якій ситуації зараз опинилося людство

Великий оперний театр «Ліцей» в Барселоні провів концерт для рослин. Саджанці посадили на крісла замість людей під час репетиції.

Мета проекту – показати, як важливі глядачі для артистів, а також обміркувати ситуацію, в якій зараз опинилося людство.

Після концерту рослини подарували медикам, які борються з Covid-19.

Нагадаємо, досвід зарубіжних країн вказує на те, що з приходом спеки активність вірусу не знижувалася. Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки.

Група вчених, які досліджують коронавіруси, дійшла висновку, що в організмі людей, що перехворіли на атипову пневмонію в 2003 році, є антитіла до SARS-CoV-2.