Термін подачі проєктів Громадського бюджету Києва добігає кінця

Цього року кожен охочий зможе проголосувати за 10 проєктів Громадського бюджету на 2022 рік

Фінансування Громадського бюджету Києва на 2022 рік складає 200 млн грн

Кияни, які бажають подати власні проєкти на участь у Громадському бюджеті на 2022 рік, мають для цього ще десять днів. Про це повідомили в Департаменті суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації, який відповідає за інформаційний супровід Громадського бюджету.

«На даний час уже подано більше 300 малих та понад півсотні великих проєктів від авторів. Подача проєктів Громадського бюджету триватиме ще 10 днів. І, як показує практика, саме в цей період надходить найбільше ідей. Після цього, до 16 серпня, триватиме етап розгляду поданих проєктів, а потім протягом місяця відбуватиметься голосування», – розповів директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Нагадаємо, що проєкти діляться:

за розміром фінансування на малі – від 100 тис. грн до 1 млн грн, та великі – від одного до трьох мільйонів гривень;

за тематикою: дороги, транспорт; культура, туризм; екологія; здоров’я; соціальний захист, інклюзія; ІТ; ЖКГ; освіта, громадянське суспільство; молодь, спорт; міжтематичні проєкти.

Цього року можна буде проголосувати за 10 проєктів. Кожен містянин зможе підтримати один найкращий, на його думку, проєкт у кожній із 10 тематик.

Фінансування Громадського бюджету Києва на 2022 рік збільшено до 200 млн грн.

Загалом за п’ять років у Києві реалізовано вже тисяча проєктів.

Нагадаємо, депутати Київради підтримали поступове збільшення прогнозного обсягу Громадського бюджету Києва в 2022 році до 200 млн грн, а в 2023 році – до 220 млн грн.

Громадський бюджет – механізм розвитку місцевої демократії щодо зміни міста на краще шляхом розвитку взаємодії влади з громадськістю, спрямований на залучення учасників Громадського бюджету міста Києва до участі у бюджетному процесі, формування команд громадських проеєктів, подання командами громадських проєктів, проведення голосування за проєкти, здійснення контролю за їх реалізацією. Саме завдяки активній позиції киян у рамках реалізації проєктів у місті з’являються нові сквери, дитячі і спортивні майданчики, проводяться фестивалі, освітні заходи, реалізовуються проєкти на базі шкіл, садочків та лікарень.