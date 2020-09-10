Громадський бюджет Києва потребує ревізії та перегляду моделі



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Кожен киянин може проголосувати за 5 проєктів Громадського бюджету

Для шкільних проєктів можуть запровадити окремий Громадський бюджет

До 15 вересня триватиме голосування за проєкти Громадський бюджет Києва. Наразі у голосуванні взяли участь понад 80 тисяч киян. Та вже зараз виявлено декілька проблем. Про них говорили міські депутати в програмі телеканалу «Київ» «Погоджувальна рада».

Як з'ясувалося, більше люди голосують за шкільні проєкти, ніж за загальноміські. Відповідно 57% та 9,8%. Тож, можливо, Громадський бюджет потребує ревізії та перегляду моделі.

«Шкільні громади більш організовані. Тому виникла ідея, яка, я сподіваюсь, буде реалізована наступною Київрадою, щоб для шкільних проєктів запровадити окремий Громадський бюджет. Тому що, віддаючи свої голоси за конкретні речі для шкіл, люди залишають поза своєю увагою не менш важливі, що стосуються всього міста», - пояснив ситуацію депутат Андрій Странніков.

Крім того, він розповів, що вже рік київська влада домовляється з Державною податковою службою, аби надати право голосування людям, які працюють і сплачують податки в столиці, і при цьому не мають київської прописки. «Ми вважаємо, якщо вони беруть участь у наповненні бюджету, то мають право і на його розподіл», - додав депутат.

Нагадаємо, голосування за проєкти Громадського бюджету на 2021 рік розпочалося 17 серпня. Проголосувати за проєкти ГБ можна на сайті: https://gb.kyivcity.gov.ua/ Цього року місто виділило на втілення різноманітних проєктів 170 мільйонів гривень.

За останніх 4 роки в рамках громадського бюджету кияни подали більш як 4500 проєктів. Чверть із них перемогли в голосуванні і отримали фінансування з міського бюджету.

Кожен киянин може проголосувати за 5 проєктів.