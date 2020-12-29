Громадський бюджет Києва: зросло фінансування та змінилися правила

У жовтні 2020 року стартувала подача проєктів Громадського бюджету 2022 року

Депутати Київради підтримали поступове збільшення прогнозного обсягу Громадського бюджету Києва в 2022 році до 200 млн грн, а в 2023 році – до 220 млн грн.

Загалом за 5 років впровадження Громадського бюджету місто виділило на бюджет участі 680 млн грн. За цей час містяни подали більше 6,2 тис. проєктів на суму більше 4 млрд грн. У проєктах задіяно понад 2,5 тис. команд. Серед 4,8 тис. проєктів допущених до голосування кияни обрали 1449 проєктів-переможців. За 5 років за проєкти Громадського бюджету проголосувало більше 735 тис. киян. Вони віддали більше 2,4 млн голосів на підтримку проєктів. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Із 30 жовтня на сайті ГБ стартувала подача проєктів Громадського бюджету 2022 року. У ГБ-6 можна подавати проєкти у двох категоріях: великі та малі проєкти. Вартість малих проєктів – від 100 до 999 тисяч гривень, великих – від 1 до 3 мільйонів гривень. Виділені кошти спрямують на реалізацію малих проєктів – 40%, і великих проєктів – 60%. Відсоток обов’язкового резерву в кошторисі проєктів становить 20%. Рейтинг, за яким визначаються проєкти-переможці, запроваджується для кожної з категорій. Тобто залежно від кошторису проекту буде визначатися і кількість голосів для перемоги: чим дорожчий проєкт, тим більше потрібно буде набрати голосів.

Наразі подано вже 49 проєктів на суму 17,891 млн грн: 3 великі проєкти на суму 6,6 млн грн, 46 малих проєктів на суму 11,5 млн грн.

Зауважимо, що починаючи з ГБ-6, можна буде проголосувати за 10 проєктів. Кожен містянин зможе підтримати один найкращий, на його думку, проєкт у кожній із 10 тематик: освіта, громадянське суспільство; молодь, спорт; культура, туризм; дороги, транспорт; екологія; здоров’я; соціальний захист, інклюзія; інформаційні технології (ІТ); ЖКГ; експериментальні та інноваційні (або міжтематичні) проєкти.

Мінімальна кількість голосів підтримки, яку необхідно набрати проєкту для включення до переліку, з якого визначаються переможці: 1 голос на кожну 1 тис. грн запланованого обсягу бюджетних видатків на проєкт.

Проєкти, які не перемогли, але набрали мінімально необхідну кількість голосів, направляються до розпорядників бюджетних коштів для визначення доцільності їхньої реалізації поза рамками передбаченого фінансування на Громадський бюджет Києва.

Проєкти можна подавати до 24:00 11 березня 2021 року.

Громадський бюджет – механізм розвитку місцевої демократії щодо зміни міста на краще шляхом розвитку взаємодії влади з громадськістю, спрямований на залучення учасників Громадського бюджету міста Києва до участі у бюджетному процесі, формування команд громадських проеєктів, подання командами громадських проєктів, проведення голосування за проєкти, здійснення контролю за їх реалізацією. Саме завдяки активній позиції киян у рамках реалізації проєктів у місті з’являються нові сквери, дитячі і спортивні майданчики, проводяться фестивалі, освітні заходи, реалізовуються проєкти на базі шкіл, садочків та лікарень.

Нагадаємо, 24 грудня депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік.