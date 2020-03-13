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    Громадський бюджет: у столиці подано проєктів майже на мільярд гривень

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    Громадський бюджет: у столиці подано проєктів майже на мільярд гривень

    Найбільше проєктів Громадського бюджету подали мешканці Дарницького району

    У Києві завершилася реєстрація проєктів Громадського бюджету-2021. Так, до 11 березня 843 команди подали 1752 проєкти на суму 916,281 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «Найпопулярніші категорії: освіта (863 проєкти) та молодь, спорт (266 проєктів). Комунальне господарство, енергозбереження – 202 проєкти; культура, туризм – 103; охорона здоров’я – 74; соціальний захист, інклюзія – 74; дороги, транспорт – 54; експериментальні – 48; екологія – 37; інформаційні технології – 31», – зазначив Поворозник.

    За його словами, подано малих проєктів – 1457 (83%), великих проєктів – 295 (17%).

    «Серед районів, мешканці яких подали на розгляд проєкти Громадського бюджету, лідирує Дарницький. А найменше проєктів подали зі Святошинського району міста», – підкреслив Поворозник.

    Так, за активністю подачі проєктів райони розподілися наступним чином:

    • Дарницький район – 240 (14%);
    • Оболонський район – 203 (12%);
    • Шевченківський район – 201 (11%);
    • Солом’янський район – 184 (11%);
    • Дніпровський район –174 (10%);
    • Подільський район – 147 (8%);
    • Деснянський район – 143 (8%);
    • Голосіївський район – 122 (7%);
    • Печерський район – 97 (6%);
    • Святошинський район – 60 (3%).

    Також подано 181 загальноміський проєкт, що становить 10% від загальної кількості поданих проектів.

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