Громадський бюджет: у столиці подано проєктів майже на мільярд гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше проєктів Громадського бюджету подали мешканці Дарницького району

У Києві завершилася реєстрація проєктів Громадського бюджету-2021. Так, до 11 березня 843 команди подали 1752 проєкти на суму 916,281 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Найпопулярніші категорії: освіта (863 проєкти) та молодь, спорт (266 проєктів). Комунальне господарство, енергозбереження – 202 проєкти; культура, туризм – 103; охорона здоров’я – 74; соціальний захист, інклюзія – 74; дороги, транспорт – 54; експериментальні – 48; екологія – 37; інформаційні технології – 31», – зазначив Поворозник.

За його словами, подано малих проєктів – 1457 (83%), великих проєктів – 295 (17%).

«Серед районів, мешканці яких подали на розгляд проєкти Громадського бюджету, лідирує Дарницький. А найменше проєктів подали зі Святошинського району міста», – підкреслив Поворозник.

Так, за активністю подачі проєктів райони розподілися наступним чином:

Дарницький район – 240 (14%);

Оболонський район – 203 (12%);

Шевченківський район – 201 (11%);

Солом’янський район – 184 (11%);

Дніпровський район –174 (10%);

Подільський район – 147 (8%);

Деснянський район – 143 (8%);

Голосіївський район – 122 (7%);

Печерський район – 97 (6%);

Святошинський район – 60 (3%).

Також подано 181 загальноміський проєкт, що становить 10% від загальної кількості поданих проектів.