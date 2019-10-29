Тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві (відео)



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Вчителі вийшли на мітинг під стіни Верховної Ради Фото: скріншот відео

До Києва з'їхалися вчителі з усієї України

Сьогодні, 29 жовтня, на Майдані зібралися вчителі та працівники сфери освіти.

Вчителі приїхали до Києва з усієї України. А в столичних навчальних закладах скасували пари, тому що всі педагоги вийшли на акцію. Збір був анонсований на 13:00 на Майдані. Після цього централізованої колоною педагоги з транспарантами висунулися в бік Верховної Ради.

Вчителі несуть в руках дзвіночки і дзвонять. Рух по вулиці Грушевського повністю перекрито, повідомляє Інформатор.

Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь оголосив профспілкові вимоги до парламентаріїв при розгляді проекту «Про загальну середню освіту»:

збереження надбавок та доплат педагогам. Зокрема, за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;

можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;

скорочений робочий час для педагогічних працівників;

добровільність сертифікації для педагогічних працівників.

Фінальною точної акції стала будівля Верховної Ради.

Раніше Яцунь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» оголосив про акцію протесту вчителів.