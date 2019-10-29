  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві (відео)

    • Розсилка
    Вчителі вийшли на мітинг під стіни Верховної Ради - Тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві (відео)
    Вчителі вийшли на мітинг під стіни Верховної Ради
    Фото: скріншот відео

    До Києва з'їхалися вчителі з усієї України

    Сьогодні, 29 жовтня, на Майдані зібралися вчителі та працівники сфери освіти.

    Вчителі приїхали до Києва з усієї України. А в столичних навчальних закладах скасували пари, тому що всі педагоги вийшли на акцію. Збір був анонсований на 13:00 на Майдані. Після цього централізованої колоною педагоги з транспарантами висунулися в бік Верховної Ради.

    Вчителі несуть в руках дзвіночки і дзвонять. Рух по вулиці Грушевського повністю перекрито, повідомляє Інформатор.

    Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь оголосив профспілкові вимоги до парламентаріїв при розгляді проекту «Про загальну середню освіту»:

    • збереження надбавок та доплат педагогам. Зокрема, за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;
    • можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;
    • скорочений робочий час для педагогічних працівників;
    • добровільність сертифікації для педагогічних працівників.

    Фінальною точної акції стала будівля Верховної Ради.

    Раніше Яцунь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» оголосив про акцію протесту вчителів.

    Верховна Рада освіта закон протести у Києві вчитель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ