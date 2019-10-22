Депутати збільшують робочий тиждень до 40 годин для освітян?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлина з відкритих джерел

Депутати мають намір скасувати надбавки та доплати, у тому числі за вислугу років

Депутати мають намір скасувати надбавки та доплати, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання та науковий ступінь. Профспілку у відповідь закликає на мітинг проти «драконівських» правок. Про це розповів Олександр Яцунь, голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Олександр Яцунь, голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України. Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

«Зараз працює робоча група над законом «По повну загально-середню освіту» (реєстр. № 0901 від 29.08.2019 року). Трохи історії питання. Влітку завершила наша профспілкова сторона в робочій групі роботу і він (законопроект – Главком) був готовий до другого читання. Але так як VIII скликання завершило роботу, то новий склад профільного комітету IX скликання після першого читання розпочало роботу з нуля над цим законопроектом. І знову перед нами виклики», - каже Яцунь.

За словами голови київської профспілки освітян, новообрані парламентарі з фракції «Голос» мають намір запровадити ряд ініціатив, зокрема, ввести 40-годинний робочий тиждень для педагогічних працівників.

«Профспілка освітян вимагає зберегти надбавки та доплати, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання та науковий ступінь», - каже Яцунь.

Він також наголошує, що мусить зберегтися і можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку. Переведення на контракт – дискримінація працівників за віком. Конституція України не пов’язує права на працю з віковими обмеженнями. Згідно зі статтею 43 Конституції держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» передбачено, що ситуація, за якої особа або група осіб за ознаками віку зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами є дискримінацією. «Відповідно до Кодексу законів про працю України укладення контракту з працівником, якого було прийнято на роботу за безстроковим трудовим договором, може відбуватися лише за його згодою. Переведення працівника на контракт в односторонньому порядку не допускється», - продовжує голова профспілки.

Окрім того, Яцунь переконує не запроваджувати обов’язкову сертифікацію для педагогічних працівників.

29 жовтня 2019 року о 13:45 відбудеться акція протесту проти звуження прав та гарантій освітян біля стін Верховної ради України та Кабінету міністрів. Освітяни також запрошують долучитися і батьків школярів та всім, кому не байдужа освітня галузь.

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