Кожна школа, де навчається менше ста дітей, приречена? Міністерка освіти зробила нову заяву



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Міністр освіти і науки Ганна Новосад у Дніпрі зустрілася з головою Дніпропетровської ОДА Олександром Бондаренком

Ганна Новосад: Школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти

Сьогодні ми бачимо, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти. Про це заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Наразі в Україні більш як 800 опорних шкіл, для того, щоб у кожній об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) був такий заклад, їхня кількість має зрости орієнтовно вдвічі. Про це йшлося під час зустрічі Ганни Новосад з головою Дніпропетровської ОДА Олександром Бондаренком 21 жовтня у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Сьогодні ми бачимо, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти. Наша ціль – щоб у кожній ОТГ була своя опорна школа, куди підвозились би діти, де були б окремо створені лабораторії, утеплення», – зазначила міністр.

Олександр Бондаренко також підтвердив, що планує комплексно підходити до розбудови мережі опорних шкіл – від ремонтів і обладнання до будівництва доріг.

«Зараз ми визначаємо оптимальну кількість таких закладів і необхідне фінансування, щоб облаштувати в них сучасні умови. Будемо створювати діджитал-мапу опорних шкіл з оптимізацією логістики. Якщо потрібно – організуємо додаткові маршрути шкільних автобусів, аби підвозити дітей», – зазначив голова області на прес-підході, що відбувся за результатами зустрічі.

Нагадаємо, раніше Новосад заявила, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Міністр зазначила, що в таких школах, які переважно будуть навчатися українською мовою, залишиться можливість вивчати рідну мову або літературу, власне, рідною мовою.

«Якщо ми говоримо про російську меншість, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи», - додала Новосад.

Раніше повідомлялося, що у травні Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект закону про повну загальну середню освіту. Він має продовжити процес реформування шкіл, розпочатий у 2017 році законом «Про освіту». Останній набув чинності 27 вересня 2017 року.

Як повідомлялося, 16 липня мовний закон набув чинності: що треба знати.