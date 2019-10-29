Навчальний рік у розпалі, а у столичних школах бракує підручників документ



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Не повністю забезпечені підручниками учні четвертих, сьомих і одинадцятих класів

У Києві учні 4-х і 7-х класів забезпечені підручниками лише на 80%. Про це йдеться у відповіді Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації на звернення депутата Київради Олександра Пабата.

Як пояснив Департамент освіти і науки, головна причина браку підручників - збільшення контингенту учнів у 2019-2020 навчальному році. Про це Пабат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, для учнів 11-х класів ще продовжують надходити підручники.

«Складається думка, що це навмисний саботаж навчального процесу в школах столичними чиновниками», - написав Пабат.





Раніше повідомлялося, що не всі загальноосвітньої школи Києва укомплектовані медперсоналом, тобто медсестрами.