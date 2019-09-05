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    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)

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    Водій легковика хотів перетнути трамвайні колії і сталося зіткнення - Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Водій легковика хотів перетнути трамвайні колії і сталося зіткнення
    Фото: Киев оперативний

    ДТП сталася на трамвайній колії

    У четвер, 5 вересня, близько 10-ї години на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля Toyota і трамвая.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій легковика хотів перетнути трамвайну колію. За словами водія, він просто не побачив трамвай.

    В результаті ДТП рух трамваїв на вул. Дегтярівській паралізовано. Пасажирам трамваїв довелося йти пішки.

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    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)
    Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)

    Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.

    4 вересня на Харківському шосе в Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися у маршрутний автобус, а через 5-10 хвилин в нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt і від удару загорілася.

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