Toyota паралізувала рух трамваїв на Дегтярівській (фото)



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Водій легковика хотів перетнути трамвайні колії і сталося зіткнення Фото: Киев оперативний

ДТП сталася на трамвайній колії

У четвер, 5 вересня, близько 10-ї години на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля Toyota і трамвая.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Водій легковика хотів перетнути трамвайну колію. За словами водія, він просто не побачив трамвай.

В результаті ДТП рух трамваїв на вул. Дегтярівській паралізовано. Пасажирам трамваїв довелося йти пішки.

Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.

4 вересня на Харківському шосе в Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися у маршрутний автобус, а через 5-10 хвилин в нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt і від удару загорілася.