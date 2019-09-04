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    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)

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    ДТП на Наддніпрянському шосе - На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    ДТП на Наддніпрянському шосе
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Від удару легковик врізався у відбійник

    Сьогодні, 4 вересня, близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.

    Аварія трапилася в напрямку Столичного шосе, перед Дарницьким мостом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Від зіткнення легковик врізався у відбійник.

    В результаті удару Volkswagen розвернуло впоперек крайньої лівої смуги руху, а частину відбійника вивалилося на зустрічну смугу руху.

    Через ДТП на шосе утворився затор.

    На місці працює патрульна поліція.

    Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

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    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Як повідомлялося, 3 вересня пізно ввечері на вулиці Васильківській у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Renault Logan служби таксі Bolt і кур'єра мережі ресторанів Mister Cat на скутері.

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