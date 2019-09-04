На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)



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ДТП на Наддніпрянському шосе Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Від удару легковик врізався у відбійник

Сьогодні, 4 вересня, близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.

Аварія трапилася в напрямку Столичного шосе, перед Дарницьким мостом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Від зіткнення легковик врізався у відбійник.

В результаті удару Volkswagen розвернуло впоперек крайньої лівої смуги руху, а частину відбійника вивалилося на зустрічну смугу руху.

Через ДТП на шосе утворився затор.

На місці працює патрульна поліція.

Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

Як повідомлялося, 3 вересня пізно ввечері на вулиці Васильківській у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Renault Logan служби таксі Bolt і кур'єра мережі ресторанів Mister Cat на скутері.