На великій столичній магістралі вантажівка протаранила Volkswagen (фото)
Від удару легковик врізався у відбійник
Сьогодні, 4 вересня, близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.
Аварія трапилася в напрямку Столичного шосе, перед Дарницьким мостом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Від зіткнення легковик врізався у відбійник.
В результаті удару Volkswagen розвернуло впоперек крайньої лівої смуги руху, а частину відбійника вивалилося на зустрічну смугу руху.
Через ДТП на шосе утворився затор.
На місці працює патрульна поліція.
Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.
Як повідомлялося, 3 вересня пізно ввечері на вулиці Васильківській у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Renault Logan служби таксі Bolt і кур'єра мережі ресторанів Mister Cat на скутері.