ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
В аварії постраждав пасажир автомобіля Toyota служби таксі Bolt
У середу, 4 вересня, на Харківському шосе у Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися в автобус, а через 5-10 хвилин в нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt.
ДТП сталися близько 23: 00-23: 20. Про це повідомляє Інформатор.
Автобус рухався у крайній правій смузі в бік Дарницького шосе. Він почав перебудовуватися в середню смугу, по якій їхали «Жигулі». Водій ВАЗа «зазівався» і врізався в автобус. У цьому ДТП обійшлося без постраждалих.
Через 5-10 хвилин сталося друге зіткнення. Водій автобуса трохи відігнав транспорт з місця аварії і перебував на другій смузі, коли в автобус влетіла Toyota служби таксі Bolt. В результаті сильного удару «японець» моментально загорівся. Загасити його спробували учасники події, пізніше на місце прибули рятувальники і повністю ліквідували загорання.
В аварії постраждав пасажир Toyota. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували.
На місці працювали «швидка», співробітники ДСНС і правоохоронці. Деталі аварій встановлюються.
Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.