  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)

    • Розсилка
    В результаті сильного удару &laquo;японець&raquo; моментально загорівся - ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
    В результаті сильного удару «японець» моментально загорівся
    Фото: Інформатор

    В аварії постраждав пасажир автомобіля Toyota служби таксі Bolt

    У середу, 4 вересня, на Харківському шосе у Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися в автобус, а через 5-10 хвилин в нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt.

    ДТП сталися близько 23: 00-23: 20. Про це повідомляє Інформатор.

    Автобус рухався у крайній правій смузі в бік Дарницького шосе. Він почав перебудовуватися в середню смугу, по якій їхали «Жигулі». Водій ВАЗа «зазівався» і врізався в автобус. У цьому ДТП обійшлося без постраждалих.

    Через 5-10 хвилин сталося друге зіткнення. Водій автобуса трохи відігнав транспорт з місця аварії і перебував на другій смузі, коли в автобус влетіла Toyota служби таксі Bolt. В результаті сильного удару «японець» моментально загорівся. Загасити його спробували учасники події, пізніше на місце прибули рятувальники і повністю ліквідували загорання.

    Читайте також

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
    ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
    ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
    ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
    ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
    ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В аварії постраждав пасажир Toyota. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували.

    На місці працювали «швидка», співробітники ДСНС і правоохоронці. Деталі аварій встановлюються.

    Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.

    Читайте також
    Національна поліція України таксі ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ