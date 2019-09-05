ДТП з пожежею на Харківському шосе: в автобус влетіли дві автівки (фото, відео)



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В результаті сильного удару «японець» моментально загорівся Фото: Інформатор

В аварії постраждав пасажир автомобіля Toyota служби таксі Bolt

У середу, 4 вересня, на Харківському шосе у Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися в автобус, а через 5-10 хвилин в нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt.

ДТП сталися близько 23: 00-23: 20. Про це повідомляє Інформатор.

Автобус рухався у крайній правій смузі в бік Дарницького шосе. Він почав перебудовуватися в середню смугу, по якій їхали «Жигулі». Водій ВАЗа «зазівався» і врізався в автобус. У цьому ДТП обійшлося без постраждалих.

Через 5-10 хвилин сталося друге зіткнення. Водій автобуса трохи відігнав транспорт з місця аварії і перебував на другій смузі, коли в автобус влетіла Toyota служби таксі Bolt. В результаті сильного удару «японець» моментально загорівся. Загасити його спробували учасники події, пізніше на місце прибули рятувальники і повністю ліквідували загорання.

В аварії постраждав пасажир Toyota. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували.

На місці працювали «швидка», співробітники ДСНС і правоохоронці. Деталі аварій встановлюються.

Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.