  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку

    • Розсилка
    На місці працювала слідчо-оперативна група - Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку
    На місці працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    Подробиці інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці

    У суботу, 11 травня, в одній із багатоповерхівок на вулиці Тичини, 11 на Березняках у Києві в квартирі виявили тіла двох людей і виснажену дворічну дівчинку.

    Як розповіли сусіди загиблих, вони відчули неприємних запах на сходовій клітці 9 поверху і викликали поліцію та рятувальників. Тіла знайшли в квартирі на 7-му поверсі. Про це повідомляє Інформатор.

    Співробітники ДСНС відкрили двері і знайшли тіла чоловіка та жінки. Також там перебувала дитина – дворічну дівчинку на руках винесли в машину швидкої допомоги.

    Читайте також

    Раніше дівчинку з батьками шукали. Сусіди кажуть, що сім'я була неблагополучна - зловживали наркотиками. У четвер, 2 травня, в квартирі чули скандал. Після цього всі зникли.

    На місці чергують поліцейські, рятувальники і медики. Що сталося і подробиці інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку
    Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку
    Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку
    Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку
    Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку
    Фото: Інформатор

    Представники поліції підтвердили, що в квартирі було виявлено два тіла - жіноче і чоловіче. Від подальших коментарів на даний момент вони відмовилися.

    Читайте також
    трагедія Київ ДСНС діти смерть рятувальники поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ