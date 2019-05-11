Трагедія в Києві: у квартирі виявили тіла чоловіка та жінки і виснажену дворічну дівчинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці працювала слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Подробиці інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці

У суботу, 11 травня, в одній із багатоповерхівок на вулиці Тичини, 11 на Березняках у Києві в квартирі виявили тіла двох людей і виснажену дворічну дівчинку.

Як розповіли сусіди загиблих, вони відчули неприємних запах на сходовій клітці 9 поверху і викликали поліцію та рятувальників. Тіла знайшли в квартирі на 7-му поверсі. Про це повідомляє Інформатор.

Співробітники ДСНС відкрили двері і знайшли тіла чоловіка та жінки. Також там перебувала дитина – дворічну дівчинку на руках винесли в машину швидкої допомоги.

Раніше дівчинку з батьками шукали. Сусіди кажуть, що сім'я була неблагополучна - зловживали наркотиками. У четвер, 2 травня, в квартирі чули скандал. Після цього всі зникли.

На місці чергують поліцейські, рятувальники і медики. Що сталося і подробиці інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

Представники поліції підтвердили, що в квартирі було виявлено два тіла - жіноче і чоловіче. Від подальших коментарів на даний момент вони відмовилися.