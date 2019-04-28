Трагедія у Швейцарії: під лавиною загинули четверо німців

Тіла загиблих уже ідентифіковані, а прокуратура кантону Вале розслідує трагедію

Унаслідок лавини на сході Бернських Альп у Швейцарії загинули чотири німецькі туристи-лижники.

Про це повідомляє Swissinfo з посиланням на поліцію кантону Вале.

«Четверо німецьких туристів-лижників загинуло внаслідок лавини у п'ятницю на сході Бернських Альп», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, група туристів розпочала свій маршрут у п'ятницю о 9 ранку.

Однак, після того як вони не повернулися до будинку відпочинку того ж дня, господар зателефонував до правоохоронців.

Поліцейські додали, що лавина накрила німців у п'ятницю, однак їх тіла були знайдені лишу в суботу після обіду через погані погодні умови.

Тіла загиблих уже ідентифіковані, а прокуратура кантону Вале розслідує трагедію.

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