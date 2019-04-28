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    Трагедія у Швейцарії: під лавиною загинули четверо німців

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    У горах Швейцарії загинули туристи&nbsp; - Трагедія у Швейцарії: під лавиною загинули четверо німців
    У горах Швейцарії загинули туристи 

    Тіла загиблих уже ідентифіковані, а прокуратура кантону Вале розслідує трагедію

    Унаслідок лавини на сході Бернських Альп у Швейцарії загинули чотири німецькі туристи-лижники.

    Про це повідомляє Swissinfo з посиланням на поліцію кантону Вале.

    «Четверо німецьких туристів-лижників загинуло внаслідок лавини у п'ятницю на сході Бернських Альп», - йдеться у повідомленні.

    За даними поліції, група туристів розпочала свій маршрут у п'ятницю о 9 ранку.

    Однак, після того як вони не повернулися до будинку відпочинку того ж дня, господар зателефонував до правоохоронців.

    Поліцейські додали, що лавина накрила німців у п'ятницю, однак їх тіла були знайдені лишу в суботу після обіду через погані погодні умови.

    Тіла загиблих уже ідентифіковані, а прокуратура кантону Вале розслідує трагедію.

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