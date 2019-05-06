На Вінниччині загинув чоловік, який намагався наздогнати потяг між станціями



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Причини та обставини загибелі чоловіка з’ясовують слідчі

5 травня на перегоні між станціями «Козятин-Кордишівка» під колеса пасажирського потягу потрапив 43-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці пригоди.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 2.20 години. Потерпілий — житель Закарпатської області.

Попередньо відомо, що перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік намагався наздогнати потяг, на який він спізнився. Рухаючись по колії, через деякий час потерпілий потрапив під колеса пасажирського потягу сполученням «Київ-Хмельницький», який їхав позаду нього.

Причини та обставини загибелі чоловіка з’ясовують слідчі.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Джерело: vinnitsa.info