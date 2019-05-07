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    На Одещині внаслідок падіння в колодязь загинув 4-річний хлопчик

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    На Одещині внаслідок падіння в колодязь загинув 4-річний хлопчик

    Трагедія сталася через те, що дитина залишилася без нагляду батьків

    5 травня в селі Богданівка Миколаївського району Одеської області внаслідок падіння в колодязь загинув 4-річний хлопчик.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

    Дитина самостійно гуляла, поки його батьки займалися домашніми справами.

    «Коли дорослі кинулися, дитини у дворі не виявилося. Хлопчика шукали кілька годин. Близько восьмої вечора його тіло знайшли у криниці», - повідомили в поліції.

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    За даним фактом правоохоронці відкрили два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») та ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

    Для встановлення причини смерті тіло малюка направили на судово-медичну експертизу.

    Досудове слідство триває.

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