Біля Житнього ринку сталась пожежа (фото)
Рятувальники ліквідували пожежу в кіоску
У понеділок, 18 жовтня, виникла пожежа на вул. Верхній Вал, 16 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 8:08, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці вогнеборі встановили, що займання виникло біля Житнього ринку на узбіччі дороги у металевому кіоску.
О 8:24 рятувальники локалізували загоряння на площі 15 кв. м та о 8:36 – ліквідували.
На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу ДСНС
Жертв і постраждалих немає.
Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.
Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня сталась пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці.
17 жовтня сталася пожежа в будинку на вул. Мілютенка, 11 в Деснянському районі столиці. 21-річний чоловік, який мешкав у квартирі, отримав термічний опік.
18 серпня на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Святошин» горіли декілька МАФів.
16 серпня на Троєщинському ринку біля проїжджої частини дороги вщент згоріла торговельна палатка.