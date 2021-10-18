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    Біля Житнього ринку сталась пожежа (фото)

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    Загорання виникло у металевому кіоску біля ринку - Біля Житнього ринку сталась пожежа (фото)
    Загорання виникло у металевому кіоску біля ринку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу в кіоску

    У понеділок, 18 жовтня, виникла пожежа на вул. Верхній Вал, 16 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 8:08, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборі встановили, що займання виникло біля Житнього ринку на узбіччі дороги у металевому кіоску.

    О 8:24 рятувальники локалізували загоряння на площі 15 кв. м та о 8:36 – ліквідували.

    На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня сталась пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці.

    17 жовтня сталася пожежа в будинку на вул. Мілютенка, 11 в Деснянському районі столиці. 21-річний чоловік, який мешкав у квартирі, отримав термічний опік.

    18 серпня на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Святошин» горіли декілька МАФів.

    16 серпня на Троєщинському ринку біля проїжджої частини дороги вщент згоріла торговельна палатка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники МАФи
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    Біля Житнього ринку сталась пожежа (фото)