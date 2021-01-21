Трасою Київ – Харків мчав п’яний водій ЗИЛа

Водій категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння

У середу, 20 січня, на початку 21 години на трасі Київ – Харків бориспільські патрульні зупинили водія ЗИЛа з ознаками алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, на лінію «102» надійшло повідомлення про громадянина, який помітив маневрування водія ЗИЛа, що створював аварійні ситуації. З повідомлення патрульні дізнались опис транспортного засобу та його напрямок руху.

На 68 км автодороги Київ – Харків бориспільські поліцейські зупинили ЗИЛ, про який йшлось у зверненні.

Під час спілкування з 49-річним водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння: запах алкоголю із ротової порожнини, порушення мовлення та координації рухів. Проте водій категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 121 (Відсутність техогляду)КУпАП. Також патрульні вилучили посвідчення водія, видавши тимчасовий дозвіл на керування, а транспортний засіб передали власнику.

Нагадаємо, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Віталій Немілостівий, якому закидають п'яне водіння, написав заяву про звільнення. Причиною звільнення став відеозапис, знятий нагрудною камерою одного зі столичних поліцейських ще 30 грудня 2020 року. На оприлюднених напередодні кадрах видно, що патрульні зупинили людину, схожу на Віталія Немілостівого. На відео видно, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння схожий на чиновника, відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть влаштував бійку з патрульними.