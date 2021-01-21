У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)

Водія з автомобіля діставали рятувальники

У середу, 20 січня, пізно ввечері на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась поблизу ТРЦ «Блокбастер».

За даними dtp.kiev.ua, водій Mitsubishi вилетів з дороги проти руху лівим бортом в стовп. Удар припав на водійські двері.

Покаліченого і без свідомості водія з автомобіля дістали рятувальники ДСНС.

Лікарі швидкої допомоги шпиталізували чоловіка у критичному стані.

На місці ДТП працювали правоохоронці.