У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
Автомобіль вдарився водійською стороною у стовп
Фото: dtp.kiev.ua
Водія з автомобіля діставали рятувальники
У середу, 20 січня, пізно ввечері на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась поблизу ТРЦ «Блокбастер».
За даними dtp.kiev.ua, водій Mitsubishi вилетів з дороги проти руху лівим бортом в стовп. Удар припав на водійські двері.
Покаліченого і без свідомості водія з автомобіля дістали рятувальники ДСНС.
Лікарі швидкої допомоги шпиталізували чоловіка у критичному стані.
На місці ДТП працювали правоохоронці.