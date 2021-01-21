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    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)

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    Автомобіль вдарився водійською стороною у стовп - У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    Автомобіль вдарився водійською стороною у стовп
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водія з автомобіля діставали рятувальники

    У середу, 20 січня, пізно ввечері на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась поблизу ТРЦ «Блокбастер». 

    За даними dtp.kiev.ua, водій Mitsubishi вилетів з дороги проти руху лівим бортом в стовп. Удар припав на водійські двері.

    Покаліченого і без свідомості водія з автомобіля дістали рятувальники ДСНС.

    Лікарі швидкої допомоги шпиталізували чоловіка у критичному стані.

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    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)
    У Києві Mitsubishi врізався у стовп: водія без свідомості забрала «швидка» (фото, відео)

    На місці ДТП працювали правоохоронці.

    Теги: ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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