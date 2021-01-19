У Борисполі Mazda проломила бетонну огорожу (фото)

30-річний водій Mazda не впорався з керуванням

18 січня у на перехресті вулиць Завокзальної та Запорізької у м. Бориспіль сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

30-річний водій Mazda не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонну огорожу.

В автопригоді ніхто не постраждав. Лише транспортний засіб та огорожа отримали механічні пошкодження.

На водія патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Як повідомлялося, 19 січня на вулиці Братиславській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.