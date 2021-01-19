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    Новини

    У Борисполі Mazda проломила бетонну огорожу (фото)

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    Автомобіль і огорожа отримали пошкодження - У Борисполі Mazda проломила бетонну огорожу (фото)
    Автомобіль і огорожа отримали пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    30-річний водій Mazda не впорався з керуванням

    18 січня у на перехресті вулиць Завокзальної та Запорізької у м. Бориспіль сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    30-річний водій Mazda не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонну огорожу.

    В автопригоді ніхто не постраждав. Лише транспортний засіб та огорожа отримали механічні пошкодження.

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    У Борисполі Mazda проломила бетонну огорожу (фото)
    У Борисполі Mazda проломила бетонну огорожу (фото)
    У Борисполі Mazda проломила бетонну огорожу (фото)

    На водія патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

    Як повідомлялося, 19 січня на вулиці Братиславській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина ПДР автомобіль
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