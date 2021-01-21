Шмигаль анонсував звільнення заступника міністра, якому закидають п'яне водіння

Віталій Немілостівий вже сьогодні може позбутися посади в уряді

У мережі опублікували відео, на якому людина, схожа на Віталія Немілостівого, була затримана за водіння авто в нетверезому стані

Кабінет міністрів у четвер збереться на позачергове засідання, на якому розгляне питання звільнення заступника віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостівого.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Я вже не раз казав – в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями», – заявив прем’єр.

Ймовірно, причиною звільнення став відеозапис, знятий нагрудною камерою одного зі столичних поліцейських ще 30 грудня 2020 року. На оприлюднених напередодні кадрах видно, що патрульні зупинили людину, схожу на Віталія Немілостівого. Той, нібито, вів авто в стані алкогольного сп'яніння.

На відео видно, що чоловік схожий на чиновника, відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть влаштував бійку з патрульними.

Також відображено момент, як він йде з ключами до співробітників Національної поліції. У цей момент поліцейський, звертаючись до колеги, сказав: «Він синій наглухо».

Чоловік, який потрапив на відео, спробував віддати ключі патрульним і піти, але правоохоронець не давав йому цього зробити. Коли патрульний пішов за ним і закликав його зупинитися, той сказав: «Я заступник міністра!».

Зазначимо, Немілостівий – колишній перший заступник міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко та Миколи Азарова.

У 2012 році Віталій Немілостівий обирався народним депутатом від «Батьківщини». Однак скоро покинув однойменну фракцію, через що Немілостівого експерти зарахували до «тушок». Так називали в часи Януковича народних депутатів, які покидали опозиційні фракції для того, щоб голосувати в унісон з Партією регіонів. Зокрема рух «Чесно» також зазначив великий відсоток голосування Немілостівого як позафракційного депутата за пропозиції регіоналів.