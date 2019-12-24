Тренер збірної України з підводного спорту постане перед судом (фото)



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Правоохоронці затримали тренера під час отримання грошей Фото: Прокуратура Києва

Головного тренера команди обвинувачують в одержанні хабара

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно головного тренера штатної команди національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності за обвинуваченням в одержанні хабара та розтраті коштів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва

«У ході розслідування встановлено, що головний тренер за посередництва представника громадської організації вимагала та отримала від тренера однієї з приватних ДЮСШ неправомірну вгоду в розмірі 20 тис. гривень за включення двох спортсменів до складу офіційної делегації національної збірної команди України для участі у змаганнях у Греції», - інформують у прокуратурі.

Крім того, за даними правоохоронців, у ході досудового розслідування встановлено, що головний тренер штатної команди, будучи матеріально відповідальною особою за участь офіційної делегації національної збірної команди України в спортивному заході в м. Берлін у 2018 році, вчинила розтрату ввірених їй бюджетних коштів на суму 141 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду Києва за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 191 КК України відносно головного тренера та за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України відносно представника громадської організації для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося Печерським Управлінням поліції у Києві за оперативного супроводження Служби безпеки України.