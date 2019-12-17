У Києві затримали двох посадовців з хабарем у 150 тис. гривень



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Наразі посадовці затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

У столиці затримали одного з керівників держустанови Міністерства культури, молоді та спорту України та секретаря комісії структурного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту України на хабарях.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, у Києві правоохоронці затримали посадовця під час одержання неправомірної вигоди у 100 тис. гривень. За отриманні кошти у якості «відкату» один із керівників держустанови Міністерства культури, молоді та спорту України обіцяв підприємцю провести всі необхідні розрахунки за поставлений ним товар.

Цього ж дня у Києві оперативники затримали секретаря комісії структурного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту України. За отримання дозвільних документів на керування водними транспортними засобами посадовець вимагав та одержав 52,5 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Наразі посадовці затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває слідство.