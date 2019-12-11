1,5 млн євро за мандат. Зухвалі шахраї втілили в життя «сценарій фільму «Слуга народу»

Стоп-кадр з фільму «Слуга народу»

Ватажок злочинного угрупування очолює громадське об’єднання «Ми – народ України», яке співпрацювало з Медведчуком

«Главком» продовжує висвітлювати найгучніші афери 2019 року, пов’язані з маніпуляціями навколо бренду «Слуга народу» і використанням прізвищ персон з оточення президента Володимира Зеленського. Цього разу мова про викриття організованої злочинної групи, саме так її охрестили силовики. Затримання відбулось у кінці листопада. Двоє пенсіонерів за 1,5 млн євро обіцяли «влаштувати» бізнесвумен з Полтавщини до списку однієї з парламентських партій. Однак вони «погоріли» вже на отриманні першої частини хабара.

Провідником шахрайської схеми, як з’ясував «Главком», виступив голова громадської організації «Ми – народ України», раніше судимий Василь Остафійчук. Він дуже багатогранна персона, але все по порядку.

Псевдоклерк з Офісу президента

За версією досудового розслідування, у вересні Остафійчук разом із уродженцем Львова, ім’я якого не називається, вирішили ошукати жінку, котра бажала працевлаштуватись у державних установах. Представившись працівником Офісу президента України, Остафійчук запропонував їй отримати мандат народного депутата від політичної партії «Слуга народу». Деталі цього питання обговорювали «Скайпом».

Під час бесіди Остафійчук озвучив вартість омріяного депутатства — 1,5 млн євро. Половину з цієї суми він зажадав отримати наперед. Решту жінка мала сплатити після потрапляння до Верховної Ради. Для більшої переконливості Остафійчук повідомив, що через декілька днів знову зв’яжеться з нею після того, як вирішить це питання з впливовими особами.

Василь Остафійчук. Фото з сайту «Український вибір - Право народу»

Дозволимо відступ від теми. Дивним виглядає той факт, що поважна бізнесвумен, як її назвала СБУ в своїй інформації, клюнула на цю аферу. Адже позачергові парламентські вибори відбулися ще у липні, а ще раніше були сформовані остаточні списки кандидатів, яких партії делегували на вибори, які й зареєструвала Центральна виборча комісія. І у вересні ані теоретично, ані практично не можливо було «вставити» до будь-якого списку людину з вулиці. Навіть з великим мішком грошей.

Попри все це другий дзвінок Остафійчук здійснив наприкінці жовтня. Повідомив, що наразі від’їхав до Лондона, тож з «клієнткою» тепер зв’яжеться уповноважена від нього особа. Того ж дня на жінку вийшов спільник Остафійчука, який наполіг на зустрічі у Києві для передачі раніше обумовленої суми — 750 тис. євро. Наступний телефонний дзвінок від «уповноваженого» пролунав 19 листопада.

Затримані шахраї. Фото з сайту СБУ

Через тиждень жінка самостійно вийшла на пособника Остафійчука і запропонувала 26 листопада зустрітися усім трьом у столичному торгівельно-розважальному центрі «Проспект» для передачі частини хабара. В обумовлений день вона прибула на автомобілі «Опель Вектра» до паркувального майданчика вказаного центру. Одержання 750 тис. євро шахраї намагалися замаскувати під виглядом цивільно-правових відносин. А саме — спільник Остафійчука написав боргову розписку про отримання від жінки узгодженої суми коштів. Після чого вона передала Остафійчуку 750 тис. євро, з якими його викрили правоохоронці.

Фото з сайту СБУ

Під час обрання міри запобіжного заходу Василь Остафійчук заявив про необґрунтованість повідомленої підозри. Діяч стверджував, що протиправних дій не вчиняв, бо він та його подільник таким чином реалізовували… сценарій для фільму «Слуга народу»!

Суд оцінив «творчий доробок» «слуг-самозванців» і арештував їх з правом внесення грошової застави.

Комерсант, який «обібрав» свій завод

Свіжа історія із зухвалим шахрайством не перша у біографії Остафійчука. Свою першу судимість він заробив за махінації із закупівлею обладнання для ВАТ «Інструментальний завод «Штамп», де працював головою правління. Івано-Франківський міський суд 19 червня 2013 року визнав його винним за ч. 2 ст. 364-1 («Зловживання повноваженнями»), ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України («Службове підроблення») і призначив штраф 170 тис. грн.

Суть проступку полягала у тому, що Остафійчук у квітні 2005 року підписав договір купівлі-продажу на придбання 52 одиниць обладнання у недіючого та з ознаками фіктивності МПП «Примекс» (Вінниця) на загальну суму 241,7 тис. грн. Насправді ж «куплені» станки з 1997 року експлуатувалися на заводі Остафійчука.

Після фейкового договору загальні збори Інструментального заводу «Штамп» ухвалили рішення про початок проведення процедури банкрутства. Згідно з постановою Господарського суду Івано-Франківської області від 22 червня 2006 року, завод було визнано банкрутом.

На цьому проблеми із законом для пана Остафійчука не закінчилися. Івано-Франківський міський суд 28 листопада 2014 року виніс нову ухвалу, якою замінив штраф 170 тис. грн на позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі. Все через те, що засуджений не в повному розмірі сплатив штраф.

Між іншим, прізвище Остафійчука занесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Невдалий політичний досвід

За інформацією руху «Чесно», Василь Остафійчук балотувався по мажоритарці до Верховної Ради на виборах 1998 року, потім він йшов за списками Всеукраїнської партії «Народної довіри» на позачергові парламентські вибори 2007 року. Обидва рази безуспішно.

Що стосується громадянської діяльності, то ГО «Ми – народ України» створено у лютому 2006 року. Її керівником записаний Остафійчук.

Несподівану активність його ГО висвітлює офіційний сайт іншої громадської організації «Український вибір - Право народу», діяльність якої пов’язують з теперішнім нардепом від ОПЗЖ, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Зокрема, у 2015 році Остафійчук ходив на спільні зустрічі з представниками «Українського вибору», на яких говорив, що «ворожнеча між народами (Росією та Україною — «Главком»), а тим більше між представниками єдиного народу — це злочин проти всесвіту».

«Главком» намагався дозвонитися до громадської організації Остафійчука за коментарем, однак так ніхто і не відповів.

Віталій Тараненко, для «Главкома».

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