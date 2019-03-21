Три вулиці Києва без води: на мережі ремонт (адреси)



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Київводоканал попередив про планові відключення

У четвер, 21 березня, «Київводоканал» відключить воду у будинках на трьох вулицях.

Як повідомляє прес-служба компанії, «Київводоканал» проводить ремонтні роботи для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 8.00 до 17.30 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Бульварно-Кудрявська, 40, 47, 49, 51;

вул. Дмитрівська, 18, 24;

вул. Тургенівська, 14, 16.

Дивіться графік відключень водопостачання цього тижня у Києві.

До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.