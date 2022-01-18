Триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру

У столиці вітер здув прикрасу із куполів святині

У Києві сильний вітер здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Нині його доправлено на експертизу. Інцидент трапився вночі, тому ніхто не постраждав. Про це інформує ТСН.19:30.

Хрести на Софії, що нині вінчають її куполи, були замінені до Олімпіади-80, їм лише 40 років.

За словами заступника генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадима Кириленка, якщо дотримуватися технології, то вони можуть стояти вічно. Але радянські реставратори, пояснює він, чи то дійсно поспішали, чи то припустилися помилки: основу хрестів, чорний метал, огорнули міддю.

«Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні… Ці метали між собою спрацювали і одне одного з’їли», – говорить він.

Стало зрозуміло: хрести треба реставрувати, але планувати такі роботи у холодну пору року неможливо: чекали літа. Стихія – внесла корективи.

Заступниця генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» з культурно-просвітницької діяльності Кіра Петрачек зізнається – прогноз погоди взимку переглядає кілька разів на день. Якщо синоптики віщують вітер, каже – закріплюють все, що закріпити реально.

«На куполах, на жаль, це неможливо упередити», – зазначає вона.

Наразі триває позапланове обстеження куполів і хрестів. У разі необхідності хрести, що можуть становити небезпеку для відвідувачів та працівників музею, знімуть. Та чекатимуть літа, коли можна буде розпочати реставрацію.

Нагадаємо, сьогодні. 18 січня, вітрисько знову розгуляється.