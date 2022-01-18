18 січня – яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні ні в якому разі не можна плакати

У вівторок, 18 січня, відзначають:

День Вінні Пуха

Свято було створено, щоб вшанувати автора дитячих книжок-історій, який створив Вінні-Пуха та його друзів. Алан Александр Мілн народився 18 січня 1882 року в Хампстеді, Лондон, Великобританія.

День технічного обслуговування

У США придумали спеціальне свято, щоб показати, наскільки важливим для правильної роботи техніки є вчасне її обслуговування. Запровадили його для того, щоб привернути увагу споживачів до необхідності виконувати технічне обслуговування. Адже наслідки відмови від цього можуть бути катастрофічними.

День запалювання маяка

Невідомо, кому належить ідея створення цього дивовижного свята, але для багатьох ця подія є символом романтики і надії.

День тлумачного словника або тезауруса

Тезаурус – словник, який прагне дати опис лексики мови в усьому обсязі і повноті. Термін «тезаурус» походить від латині і буквально означає «скарб», «скарбниця».

Дата була обрана на честь дня народження британського лікаря, лексикографа Пітера Марка Роже, який створив відомий Тезаурус Роже (один із перших в історії відомих ідеографічних словників). Народився він 18 січня 1779 року.

Яке релігійне свято

У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього. Це особливий вечір, який входить в перелік різдвяних свят і передує одній із найважливіших подій в житті Ісуса Христа – хрещенні в річці Йордан. На Хрещенський Святвечір традиційно встановлений піст. На святковому столі основною стравою є кутя, яку ще називають «голодною».

Народні прикмети

Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.

Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.

На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.

Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.

Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Що не можна робити

Цього дня не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.

Не рекомендується вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають «Голодною кутею», перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.

Щоб не провести увесь рік в сльозах, не плачте сьогодні.

Іменини

У вівторок, 18 січня іменини відзначають: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.





