Вітрисько знову розгуляється: якою буде погода 18 січня

Вітрисько знову розгуляється: якою буде погода 18 січняграфіка
Сьогодні прогнозуються сильні пориви вітру і сніг
У вівторок, 18 січня, на території України очікуються сильні пориви вітру та невеликий сніг. Про це поінформували в Укргідрометцентрі.
Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Такий прогноз стосується всієї території України.
Переважатиме волога та хмарна погода. У Волинській та Рівненській областях буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів України очікуються опади у вигляді невеликого снігу та мокрого снігу.
На дорогах синоптики прогнозують місцями ожеледицю.
Температура у західних областях України вночі коливатиметься від -2°C до -6°C, а вдень – від -2°C до 0°C. А у Закарпатській області стовпчики термометрів можуть піднятися до +2°C тепла.
У центральних регіонах вночі очікується від -3°C до -5°C, а вдень – до -3°C.
У північних областях стовпчики термометрів уночі опустяться до -6°C, а вдень – від -2°C до -4°C.
У східних регіонах вночі також буде морозна погода (до -4°C), а вдень – до -3°C.
У південних областях України буде дещо тепліше: вночі від 0°C до -3°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від +1°C до +2°C.
Сьогодні в Києві також очікуються пориви вітру 15-20 м/с та невеликий сніг. На дорогах – місцями ожеледиця.
Температура в столиці вночі становитиме 4-6° морозу, а вдень 2-4° морозу.
Синоптики радять українцям відмовитися від походів на високогір’я Карпат у найближчі дні через негоду.
Нагадаємо, в Україну йдуть «хрещенські» морози.