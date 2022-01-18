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    Вітрисько знову розгуляється: якою буде погода 18 січня

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    У вівторок беріть шапки і одягайтеся тепліше - Вітрисько знову розгуляється: якою буде погода 18 січня
    У вівторок беріть шапки і одягайтеся тепліше
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Сьогодні прогнозуються сильні пориви вітру і сніг

    У вівторок, 18 січня, на території України очікуються сильні пориви вітру та невеликий сніг. Про це поінформували в Укргідрометцентрі.

    Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Такий прогноз стосується всієї території України.

    Переважатиме волога та хмарна погода. У Волинській та Рівненській областях буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів України очікуються опади у вигляді невеликого снігу та мокрого снігу.

    На дорогах синоптики прогнозують місцями ожеледицю.

    Температура у західних областях України вночі коливатиметься від -2°C до -6°C, а вдень – від -2°C до 0°C. А у Закарпатській області стовпчики термометрів можуть піднятися до +2°C тепла.

    У центральних регіонах вночі очікується від -3°C до -5°C, а вдень – до -3°C.

    У північних областях стовпчики термометрів уночі опустяться до -6°C, а вдень – від -2°C до -4°C.

    У східних регіонах вночі також буде морозна погода (до -4°C), а вдень – до -3°C.

    У південних областях України буде дещо тепліше: вночі від 0°C до -3°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від +1°C до +2°C.

    Сьогодні в Києві також очікуються пориви вітру 15-20 м/с та невеликий сніг. На дорогах – місцями ожеледиця.

    Температура в столиці вночі становитиме 4-6° морозу, а вдень 2-4° морозу.

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    Синоптики радять українцям відмовитися від походів на високогір’я Карпат у найближчі дні через негоду.

    Нагадаємо, в Україну йдуть «хрещенські» морози.

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    Теги: прогноз погоди Карпати (гори) снігопад вітер
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    Вітрисько знову розгуляється: якою буде погода 18 січня