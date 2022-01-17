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    Невідомі «замінували» одну із станцій київського метро

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    На станції метро шукають вибухівку&nbsp; - Невідомі «замінували» одну із станцій київського метро
    На станції метро шукають вибухівку 
    фото із соцмереж

    Станцію метро «Позняки» зачинено для входу та виходу пасажирів

    Анонім повідомив про мінування станції метрополітену у Києві. Через повідомлення невідомого «мінера» наразі закрили станцію «Позняки», пише пресслужба Київського метрополітену.

    Наразі станцію столичного метро перевіряють на наявність підозрілих чи вибухонебезпечних предметів.

    «Станцію метро «Позняки» зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – заявили в метрополітені.

    Напередодні в аеропорту «Жуляни» проводилась евакуація через повідомлення про мінування. Також правоохоронці у неділю отримали анонімні дзвінки про замінування кількох найбільших торговельно-розважальних центрів Києва, зокрема Gulliveг, Ocean Plaza та універмагу «Україна».

    До слова, минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

    13 січня у Києві знову було багато «замінувань». Поліція перевіряла школи і торгові центри.

    Читайте таакож: «Мінери» розійшлися не на жарт: вибухівку шукають в аеропортах і метро

    Теги: Київ громадський транспорт метро замінування вибухівка Україна поліція транспорт
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    Невідомі «замінували» одну із станцій київського метро