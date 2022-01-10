  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Тріскучий мороз та ожеледиця. В Києві оголошено І рівень небезпеки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дорожники оброблятимуть вулиці протиожеледними засобами - Тріскучий мороз та ожеледиця. В Києві оголошено І рівень небезпеки
    Дорожники оброблятимуть вулиці протиожеледними засобами
    фото: КМДА

    Вночі у столиці очікуються морози до 17 градусів

    10-12 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про сильні морози у столиці. Як повідомила вона на своїй сторінці у Facebook, в Києві 11 січня без снігу, почне заходити похолодання. «Спочатку потопчеться несміливо на порозі, найближчої ночі -5, завтра вдень -4 градуси. А впродовж 12-14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!» – попередила Діденко.

    Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.

    Комунальні служби оброблятимуть території протиожеледними засобами.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    Про необроблені ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.

    У період погіршення погодних умов водіям не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.

    Нагадаємо, у неділю, 9 січня, в Києві почався снігопад, який спричинив масштабні затори на в’їзді в столицю.

    Спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки в столиці можна в режимі онлайн на інтерактивній карті – https://clean.kyivcity.gov.ua.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тріскучий мороз та ожеледиця. В Києві оголошено І рівень небезпеки