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    Рятувальники попереджають: погода значно погіршиться

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    На початку тижня по всій території України погіршаться погодні умови - Рятувальники попереджають: погода значно погіршиться
    На початку тижня по всій території України погіршаться погодні умови
    фото glavcom.ua

    У високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека

    На всій території України протягом 10 січня буде спостерігатися значне погіршення погодних умов. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Так, у річках басейну Прип'яті в понеділок триватиме підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнем, зафіксованим на 8:00 (І рівень небезпеки – жовтий).

    Крім того, у зв'язку зі снігопадами у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

    Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні на початку нового тижня, сьогодні, 10 січня.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС небезпека
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    Рятувальники попереджають: погода значно погіршиться