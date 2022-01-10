Рятувальники попереджають: погода значно погіршиться

На початку тижня по всій території України погіршаться погодні умови

У високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека

На всій території України протягом 10 січня буде спостерігатися значне погіршення погодних умов. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, у річках басейну Прип'яті в понеділок триватиме підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнем, зафіксованим на 8:00 (І рівень небезпеки – жовтий).

Крім того, у зв'язку зі снігопадами у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні на початку нового тижня, сьогодні, 10 січня.