«У Харкові буде, як Херсоні». Кліматолог розповіла, як зміниться зима в Україні

«Можна казати однозначно: температура у нас і надалі зростатиме»

В Україні тропіків точно не буде навіть до 2100 року. Проте клімат залежатиме від того, як розвиватиметься суспільство, технології, скільки буде викидів, яка промисловість переважатиме, де проживатимуть люди. Можна казати однозначно: температура у нас і надалі зростатиме, в інтерв'ю «Главкому» розповіла кліматологиня Віра Балабух.

«Середня температура за рік може збільшитись до середини століття, порівняно з сучасним періодом, на один-півтора градуси. А до кінця століття зміни можуть бути більш суттєвими і становити від 3 до 6 градусів», – розповідає Віра Балабух.

На думку кліматологині, цілком можливо, що до 2100 року погода в Харкові може бути такою, як зараз десь в Херсонській області. «Вже зараз в Одеській області досить часто спостерігаються погодні умови, характерні для Криму. В 2019–2020 роках взагалі не було метеорологічної зими на значній території України. Це є дуже яскравою картинкою, якою може бути у нас зима за 20–30 років», – сказала Балабух.

Прогнозує кліматологиня й те, що літо теж ставатиме спекотнішим: «Метеорологічне літо починається, коли середня температура за добу є вищою за +15. Такі умови спостерігатимуться на два –три тижні раніше і триватимуть довше. Навіть зараз у квітні температура повітря часто уже сягає +20 і вище. У 2020 році літо у нас тривало до 14 жовтня. Ми також бачимо тенденцію, що літні дні вже спостерігаються все частіше і весною, і восени, і навіть взимку».

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