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    Морози посилюються: якою буде погода 10 січня

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    В Україні понеділок принесе справжні зимові відчуття - Морози посилюються: якою буде погода 10 січня
    В Україні понеділок принесе справжні зимові відчуття
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Сьогодні прогнозують сніг та морози до -12°

    В Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні на початку нового тижня, сьогодні, 10 січня. Свіжий прогноз погоди опубліковано на Facebook-сторінці центру.

    «Вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території без істотних опадів», – говориться у повідомленні.

    Вночі та вранці у західних областях та в південній частині місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

    «Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°», – додали в Укргідрометцентрі.

    У Києві вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

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    Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° морозу.

    Нагадаємо, в Україну йдуть «тріскучі» морози.

    Також синоптики попередили українців про небезпеку.

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    Теги: прогноз погоди вітер
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    Морози посилюються: якою буде погода 10 січня