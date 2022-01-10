Морози посилюються: якою буде погода 10 січня

Сьогодні прогнозують сніг та морози до -12°

В Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні на початку нового тижня, сьогодні, 10 січня. Свіжий прогноз погоди опубліковано на Facebook-сторінці центру.

«Вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території без істотних опадів», – говориться у повідомленні.

Вночі та вранці у західних областях та в південній частині місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

«Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°», – додали в Укргідрометцентрі.

У Києві вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, в Україну йдуть «тріскучі» морози.

Також синоптики попередили українців про небезпеку.

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