Троє неповнолітніх влаштували дебош на автозаправці в Києві (фото)



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У приміщенні АЗС стався конфлікт між хлопцями та співробітниками автозаправки Фото: Нацполіція

Нападники застосували до охоронця сльозогінний газ та побили його

На лінію 102 надійшло повідомлення про грабіж на автозаправній станції на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповіла слідча Деснянського управління поліції Наталія Редковолосова, по записах камер відеоспостереження працівники карного розшуку протягом декількох годин затримали усіх учасників події.

«Це – 17-річні брати-близнюки та їх одноліток, двоє з них мають непогашену судимість за майновий злочин. Оперативники затримали молодиків неподалік від місця скоєння злочину. Вони зізналися, що зайшли до приміщення автозаправної станції та взяли три банки слабоалкогольного напою. Касир їм відмовив у продажі товару, тоді вони поклали дві банки на полицю, а третю заховали у кишеню. Охоронець зробив їм зауваження та намагався затримати. У результаті відбувся конфлікт, під час якого один із неповнолітніх застосував газовий балончик, а спільники побили 52-річного чоловіка і втекли. Свідки події викликали «швидку» для потерпілого та поліцію. Чоловік з травмою голови знаходиться у лікарні», - повідомила слідча.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Після проведення перевірки та необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події.

Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.