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    У Польщі українець напав на свого роботодавця

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    У Польщі українець напав на свого роботодавця
    Фото: RMF24

    Чоловік напав на роботодавця через те, що той звільнив його з роботи

    У місті Пястув поблизу Варшави (Польща) 44-річний українець скоїв напад із зброєю на свого роботодавця. Про це повідомляє RMF24.

    Чоловік напав на роботодавця з-за того, що той звільнив його з роботи. Після звільнення він прийшов до роботодавця і зажадав грошей. З собою у нього був пістолет, яким він погрожував підприємцю.

    Між чоловіками зав'язалася бійка. Звільнений співробітник вдарив роботодавця в обличчя, потім три рази здійснив постріл.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Підприємцю вдалося втекти і повідомити в поліцію.

    Правоохоронці затримали українця.Пізніше суд заарештував його на три місяці.

    Як повідомлялось, у Любліні агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина України за підозрою в підготовці теракту. За даними польських спецслужб, українець планував підірвати автомобіль біля торгового центру. Громадянина України затримали 4 грудня, а 6 грудня - арештували. Чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення.

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