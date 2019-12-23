Під Києвом чоловік жорстоко побив жінку і викинув з авто напівживу в лісі (відео)



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Поліцейські затримали нападника Фото: Нацполіція

Зловмисник побив жінку-водія і викрав її автомобіль

Біля села Мотижин у Макарівському районі Київщини мисливці знайшли серед лісу побиту невідому жінку і про це повідомили до поліції. У той час, коли поліція їхала на виклик, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Києва про те, що пропала його дружина.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, правоохоронці відновили події того дня. 45-річна киянка приїхала до дачного будинку на Макарівщину і ввечері планувала повертатися додому. Чоловік, який працював у них раніше по будівництву, попросився у жінки попоїсти та підвезти його до столиці. Господиня пригостила його і чарчиною оковитої, не передбачаючи страшних наслідків.

Щойно вони сіли до автомобіля, чолов’яга накинувся на неї, жорстоко побив, напівживу жінку викинув у лісі. Після чого сів за кермо авто «Акура» і зник у невідомому напрямку.

Для затримання нападника була введена спеціальна поліцейська операція «Перехоплення» та орієнтовані усі наряди поліції.

Автівку, що підпадала під орієнтування, група реагування патрульної поліції помітила на одній з ґрунтових доріг Макарівщини. Щойно поліцейські попередили про можливість застосування зброї, водій-втікач зупинився.

Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом незаконного заволодіння авто відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу для нього на час досудового розслідування обере суд.