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    Під Києвом чоловік жорстоко побив жінку і викинув з авто напівживу в лісі (відео)

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    Поліцейські затримали нападника&nbsp; - Під Києвом чоловік жорстоко побив жінку і викинув з авто напівживу в лісі (відео)
    Поліцейські затримали нападника 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник побив жінку-водія і викрав її автомобіль

    Біля села Мотижин у Макарівському районі Київщини мисливці знайшли серед лісу побиту невідому жінку і про це повідомили до поліції. У той час, коли поліція їхала на виклик, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Києва про те, що пропала його дружина.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, правоохоронці відновили події того дня. 45-річна киянка приїхала до дачного будинку на Макарівщину і ввечері планувала повертатися додому. Чоловік, який працював у них раніше по будівництву, попросився у жінки попоїсти та підвезти його до столиці. Господиня пригостила його і чарчиною оковитої, не передбачаючи страшних наслідків.

    Щойно вони сіли до автомобіля, чолов’яга накинувся на неї, жорстоко побив, напівживу жінку викинув у лісі. Після чого сів за кермо авто «Акура» і зник у невідомому напрямку.

    Для затримання нападника була введена спеціальна поліцейська операція «Перехоплення» та орієнтовані усі наряди поліції.

    Автівку, що підпадала під орієнтування, група реагування патрульної поліції помітила на одній з ґрунтових доріг Макарівщини. Щойно поліцейські попередили про можливість застосування зброї, водій-втікач зупинився.

    Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.  

    За фактом незаконного заволодіння авто відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.

    Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу для нього на час досудового розслідування обере суд.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад автомобіль жінка злочин злочинець
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