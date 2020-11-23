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    Троє столичних поліцейських підозрюються у викраденні людини (фото)

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    Слідчі вручили поліцейським підозру - Троє столичних поліцейських підозрюються у викраденні людини (фото)
    Слідчі вручили поліцейським підозру
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали продавця автомобіля та вимагали викуп

    Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, повідомлено про підозру трьом співробітникам поліції одного з районних управлінь поліції в Києві за фактом незаконного позбавленні волі людини.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, не маючи жодних законних підстав, затримали громадянина, який займався продажем автомобіля.

    За даними Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання вищезазначеного підрозділу під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений.

    Після чого правоохоронці почали протиправно утримувати цього чоловіка, вимагаючи надати їм грошові кошти в розмірі $10 тис. за непритягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.

    Отримавши від потерпілого частину «викупу» в розмірі 2 тис. євро, правоохоронці відпустили його.

    Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

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    Троє столичних поліцейських підозрюються у викраденні людини (фото)
    Троє столичних поліцейських підозрюються у викраденні людини (фото)
    Троє столичних поліцейських підозрюються у викраденні людини (фото)

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал викрадення Державне бюро розслідувань
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