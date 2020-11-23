Троє столичних поліцейських підозрюються у викраденні людини (фото)

Правоохоронці затримали продавця автомобіля та вимагали викуп

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, повідомлено про підозру трьом співробітникам поліції одного з районних управлінь поліції в Києві за фактом незаконного позбавленні волі людини.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, не маючи жодних законних підстав, затримали громадянина, який займався продажем автомобіля.

За даними Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання вищезазначеного підрозділу під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений.

Після чого правоохоронці почали протиправно утримувати цього чоловіка, вимагаючи надати їм грошові кошти в розмірі $10 тис. за непритягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.

Отримавши від потерпілого частину «викупу» в розмірі 2 тис. євро, правоохоронці відпустили його.

Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.